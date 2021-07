Alessia Marcuzzi | arriva una rivoluzione | ecco dove potrebbe finire

(Di mercoledì 7 luglio 2021) In seguito al sofferto addio a Mediaset,è già pronta per la sua prossima avventura televisiva. Di quale programma si tratta?(GettyImages)Non si è chiusa da molto la storia più importante della vita di, e ciononostante già trapelano indiscrezioni su una sua ipotetica “nuova vita”. No, non stiamo parlando di Gossip, ma di anticipazioni TV. Proprio così, la conduttrice simbolo di trasmissioni quali Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island e Le Iene non rinuncia alle sua propensione naturale per il piccolo schermo. Nessun ...

sui social è molto attiva anche in vacanza e non perde occasione per condividere sul web alcuni momenti quotidiani., la conduttrice tv si sta godendo dei momenti di ...Sono passati solo pochi giorni dal 30 giugno, quandoha annunciato in un comunicato social la decisione di lasciare Mediaset , con cui collaborava da ben 25 anni, per prendersi una pausa personale , visto che non si trovava più nei ...A pochi giorni dall'inatteso addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi, trapelano le prime indiscrezioni sui suoi prossimi impegni.In seguito al sofferto addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi è già pronta per la sua prossima avventura televisiva. Di quale programma si tratta?