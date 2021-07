Advertising

vivereitalia : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore 'Madonna dei debitori' - ilmattinodisici : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - ilmattinodisici : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - LaNotifica : Addio a padre Ernesto Santucci, ispiratore “Madonna dei debitori” - Miri58841362 : RT @Renzame67: Intervista ad Andrea -

Ultime Notizie dalla rete : Addio padre

Il Foglio

Inizia il suo apostolato a Napoli, presso l'Istituto Pontano, comespirituale e professore. Si occupa di giovani emarginati nei Quartieri Spagnoli aprendo una casa per ospitare ragazzi senza ...Inizia il suo apostolato a Napoli, presso l'Istituto Pontano, comespirituale e professore. Si occupa di giovani emarginati nei Quartieri Spagnoli aprendo una casa per ospitare ragazzi senza ...ROMA (ITALPRESS) – Si è spento all’età di 91 anni padre Ernesto Santucci s.j., della Compagnia di Gesù, ispiratore del movimento “Madonna dei debitori”. Si trovava ricoverato presso l’infermeria della ...Si sono aperte le prevendite (su Ticketone e Vivaticket) per il concerto del ’padre’ del blues inglese John Mayall che, alla soglia degli 88 anni, annuncia il tour d’addio nel 2022. Al Teatro Celebraz ...