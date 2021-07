Ultime Notizie Roma del 06-07-2021 ore 09:10 (Di martedì 6 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni Raffaella ci ha lasciati andati in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata il suo straordinario talento risplenderanno per sempre con queste parole Sergio Japino ha dato il triste annuncio la matta conduttrice icona dello spettacolo si è spenta dopo una malattia che si era preoccupata di tenere nascosta alla suo pubblico Cambiamo argomento Vittorio guiderà la lista di Fratelli d’Italia Alle prossime elezioni amministrative di Milano l’annunciato la leader del partito Giorgia Meloni e fermando Sono ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Raffaella Carrà è morta all’età di 78 anni Raffaella ci ha lasciati andati in un mondo migliore dove la sua umanità la sua inconfondibile risata il suo straordinario talento risplenderanno per sempre con queste parole Sergio Japino ha dato il triste annuncio la matta conduttrice icona dello spettacolo si è spenta dopo una malattia che si era preoccupata di tenere nascosta alla suo pubblico Cambiamo argomento Vittorio guiderà la lista di Fratelli d’Italia Alle prossime elezioni amministrative di Milano l’annunciato la leader del partito Giorgia Meloni e fermando Sono ...

Agenzia_Ansa : Dei 31 decessi, 10 in Campania e 4 in Toscana si riferiscono a periodi pregressi. In totale su 31 decessi in tutta… - sole24ore : ?? #Coronavirus, #Australia: annullati il Gran Premio di #Formula1 e la #MotoGp.?? #Zaia: «Abbiamo meno vaccini del n… - Corriere : ?? Lo sfogo di Silvia dopo la notte a casa Grillo: «Andrò da un terapista, anche se non sono tanto sicura che farà l… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Beach Soccer, a Letojanni vince il Taormina Soccer School) è stato pubblicato su: Tempo Stretto… - EugenioBerto70 : Covid:Toscana; 8 morti ultime 24h, 50% nuovi casi è under 20 -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, inversione di curva: contagi in Europa cresciuti oltre le previsioni in una settimana, raddoppio in Spagna La pandemia è alle nostre spalle? Stando ai dati, pare proprio di no. Dalle ultime tabelle previsionali del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in molti Paesi europei i casi di Covid sono cresciuti più del previsto, soprattutto per l'...

Niente Formula 1 e MotoGp in Australia: la Delta fa troppa paura Brutte notizie giungono dall'Australia per gli appassionati di MotoGp e Formula 1. Per il secondo anno ... Queste le ultime quattro tappe del Motomondiale: 17 ottobre GP Thailandia, 24 ottobre GP Malesia,...

Coronavirus ultime notizie. In Israele oltre 500 nuovi casi, mai così tanti da marzo Il Sole 24 ORE Balcani: Merkel presiede vertice del 'Processo di Berlino' (ANSA) - BELGRADO, 05 LUG - Il cammino ulteriore dei Balcani occidentali verso l'integrazione europea e il rafforzamento della collaborazione fra i Paesi della regione sono i temi al centro del nuovo ...

Quando torna Spinazzola? Infortunio e tempi di recupero L'esterno della Roma si è infortunato nei quarti di Euro 2020 e dovrà stare fermo a lungo in virtù delle sue condizioni.

