Tartaruga resta impigliata in un palamito | soccorsa dai biologi dell' Amp di Tavolara

(Di martedì 6 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Salvata a Porto Cervo unaCaretta caretta:… I 15 luoghi in Italia che ti fanno ...

Advertising

_jiminsjamss_ : avrebbe potuto interpretarla anche una tartaruga per quanto mi riguarda ma resta il fatto che è una donna che va so… -

Ultime Notizie dalla rete : Tartaruga resta

Gallura Oggi

(Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Malanni di fine stagione, come prevenire… Salvata a Porto Cervo unaCaretta caretta:… I 15 luoghi in Italia che ti fanno ...Quando gli esperti sono arrivati sul posto, infatti, lacaretta caretta stava deponendo ... A questo punto nonche aspettare la ...Il giovane esemplare di Caretta Caretta è stato operato a Treviso dal veterinario Marco Martini. Enpa Treviso si è accollata le spese per la realizzazione del guscio in resina di mais che lo accompagn ...La tartaruga Cenere è finalmente arrivata a Spresiano, all’ambulatorio veterinario San Carlo. E’ l’esemplare di tartaruga marina in cura da oltre un anno nel centro ...