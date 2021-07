Sul ddl Zan la mediazione a randellate non ha funzionato

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 luglio 2021) Va tutto come previsto, e la previsione era già quella di una maggioranza completamente spaccata, di battibecchi e veleni, di sospetti e illazioni, ma per arrivarci quanta fatica. Una giornata di riunioni e contatti, di muri inscalfibili e accuse reciproche, conclusa con il ddl Zan che arriverà nell’aula del Senato il 13 luglio senza accordo tra le forze che sostengono il governo, in balia delle tattiche parlamentari, di emendamenti trappola e, soprattutto, dei voti segreti. Per tutto il giorno la Lega invoca il compromesso, il capogruppo Massimiliano Romeo esce dall’ultima riunione, quella che certifica il fallimento della, costernato: “Ce l’abbiamo messa ...