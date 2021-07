Sci di fondo, Marit Bjørgen: “Mi sorprenderebbe vedere Therese Johaug ritirarsi prima del 2025” (Di martedì 6 luglio 2021) Pochi giorni fa Therese Johaug ha compiuto 33 anni. Lo scorso inverno, la fenomenale norvegese ha dominato la scena durante i Mondiali di Oberstdorf, vincendo 3 medaglie d’oro individuali che hanno portato il suo totale complessivo a 10. In questo modo, la scandinava è diventata la terza fondista della storia a raggiungere la doppia cifra in temi di ori iridati, eguagliando la russa Elena Välbe e portandosi a sole due lunghezze dalla connazionale Marit Bjørgen. Proprio come Välbe, però, a Johaug manca ancora l’oro olimpico individuale. Una situazione incredibile, figlia anche delle circostanze. Vancouver ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Pochi giorni faha compiuto 33 anni. Lo scorso inverno, la fenomenale norvegese ha dominato la scena durante i Mondiali di Oberstdorf, vincendo 3 medaglie d’oro individuali che hanno portato il suo totale complessivo a 10. In questo modo, la scandinava è diventata la terza fondista della storia a raggiungere la doppia cifra in temi di ori iridati, eguagliando la russa Elena Välbe e portandosi a sole due lunghezze dalla connazionale. Proprio come Välbe, però, amanca ancora l’oro olimpico individuale. Una situazione incredibile, figlia anche delle circostanze. Vancouver ...

