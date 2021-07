Sampdoria, Ferrero blinda Damsgaard: “Resta. Serve offerta emozionante” (Di martedì 6 luglio 2021) “Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte: da noi è arrivato grazie a Pecini , ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’offerta che possa emozionarci. Ho cambiato il modo di vedere il calcio. Certo, qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro“. Queste, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, su Mikkel Damsgaard, una delle sorprese di Euro 2020 con la Danimarca. Il fantasista è stato accostato a Milan, Juventus e Roma oltre che al Barcellona. Ma la Sampdoria non fa sconti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “Mi aspettavo che Mikkel fosse così forte: da noi è arrivato grazie a Pecini , ma il giocatore non è in vendita, a meno che non arrivi un’che possa emozionarci. Ho cambiato il modo di vedere il calcio. Certo, qualcosa in uscita bisognerà fare, ma non svenderò nessuno, sia chiaro“. Queste, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni del presidente della, Massimo, su Mikkel, una delle sorprese di Euro 2020 con la Danimarca. Il fantasista è stato accostato a Milan, Juventus e Roma oltre che al Barcellona. Ma lanon fa sconti. SportFace.

