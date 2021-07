Reggio Calabria: la Sacal boccia le proposte della Cgil, Filt e Ugl non firmano l’accordo (Di martedì 6 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Reggio Calabria: nella riunione di ieri con la Sacal la Filt-Cgil aveva proposto che fossero 50 gli stagionali assunti almeno al 75% dell’orario, cioè 30 ore settimanali. L’azienda non ha accettato e la Filt assieme all’Ugl non ha sottoscritto l’accordo “Nella riunione di ieri con la Sacal la Filt-Cgil aveva proposto che fossero 50 gli stagionali assunti almeno al 75% dell’orario, cioè 30 ore settimanali. L’azienda non ha accettato e la Filt assieme all’Ugl non ha ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato: nella riunione di ieri con lalaaveva proposto che fossero 50 gli stagionali assunti almeno al 75% dell’orario, cioè 30 ore settimanali. L’azienda non ha accettato e laassieme all’Ugl non ha sottoscritto“Nella riunione di ieri con lalaaveva proposto che fossero 50 gli stagionali assunti almeno al 75% dell’orario, cioè 30 ore settimanali. L’azienda non ha accettato e laassieme all’Ugl non ha ...

Advertising

poliziadistato : Foto tenerissima da Reggio Calabria, dove i poliziotti delle Volanti, intervenuti per un incendio in uno stabile, h… - poliziadistato : Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello?? Lei è la bimba morsa da una vipera Per far arrivare in tempi record… - mrjaco83 : RT @beriapaolo: Il Pnrr prevede una nuova linea ferr tra Salerno e Reggio Calabria, AV ma anche merci. Gli stessi risultati si potrebbero o… - Marylu58121349 : RT @lauraleghista: ???? Se esce la variante Salerno /Reggio Calabria Non ne usciamo più - giagnoni_luca : RT @beriapaolo: Il Pnrr prevede una nuova linea ferr tra Salerno e Reggio Calabria, AV ma anche merci. Gli stessi risultati si potrebbero o… -