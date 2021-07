Raffaella Carrà e il suo ultimo desiderio (Di martedì 6 luglio 2021) L’icona della televisione italiana Raffaella Carrà è venuta a mancare a causa di una malattia tenuta coraggiosamente e discretamente fuori dai riflettori lasciando un’eredità artistica imponente. La donna soffriva da tempo di un tumore al polmone che l’ha costretta a scomparire da qualche tempo dai riflettori televisivi mantenendo tuttavia un atteggiamento coraggioso e vitale anche di fronte a questa terribile sfida. Raffaella Carrà l’omaggio della Nazionale durante la partita La morte dell'amatissima show-girl verrà celebrata come merita ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 luglio 2021) L’icona della televisione italianaè venuta a mancare a causa di una malattia tenuta coraggiosamente e discretamente fuori dai riflettori lasciando un’eredità artistica imponente. La donna soffriva da tempo di un tumore al polmone che l’ha costretta a scomparire da qualche tempo dai riflettori televisivi mantenendo tuttavia un atteggiamento coraggioso e vitale anche di fronte a questa terribile sfida.l’omaggio della Nazionale durante la partita La morte dell'amatissima show-girl verrà celebrata come merita ...

