Ponte sullo Stretto, il progetto a "tre campate" è solo un'illusione: il geologo Copat espone tutti i dubbi [GRAFICA] (Di martedì 6 luglio 2021) L'esperto geologo Bruno Copat ha analizzato la batimetria dello Stretto di Messina e preso in considerazione per un confronto altre opere simili realizzate all'estero (il Ponte di Akashi e il Canakkale Bridge sul Bosforo) Come disse Galileo Galilei, "eppur si muove". Già, perché dopo un paio di mesi dalla pubblicazione della relazione del Gruppo di lavoro sull'attraversamento stabile nello Stretto di Messina, in Parlamento si è tornati a parlare dell'argomento in maniera concreta. Tramite l'approvazione di un ordine del giorno, il Governo è stato impegnato a trovare le risorse necessarie per la ...

