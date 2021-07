L’Italia in finale: data e orario dell’ultimo atto di Wembley (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ apoteosi in casa Italia, la squadra di Roberto Mancini ha vinto dopo il calci di rigore contro una sorprendente Spagna. La compagine di Luis Enrique ha giocato una grandissima partita. Gli azzurri sono passati in vantaggio nel secondo tempo con un bellissimo gol di Chiesa, all’80’ il pareggio di Alvaro Morata. Ai tempi supplementari meglio la Spagna, ma L’Italia riesce a difendere con le unghie e con i denti. Ai calci di rigore decisivi gli errori di Dani Olmo (il migliore in campo) e Morata, il gol della vittoria è arrivato con Jorginho. L’Italia vola in finale e affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. L’appuntamento è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ apoteosi in casa Italia, la squadra di Roberto Mancini ha vinto dopo il calci di rigore contro una sorprendente Spagna. La compagine di Luis Enrique ha giocato una grandissima partita. Gli azzurri sono passati in vantaggio nel secondo tempo con un bellissimo gol di Chiesa, all’80’ il pareggio di Alvaro Morata. Ai tempi supplementari meglio la Spagna, mariesce a difendere con le unghie e con i denti. Ai calci di rigore decisivi gli errori di Dani Olmo (il migliore in campo) e Morata, il gol della vittoria è arrivato con Jorginho.vola ine affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. L’appuntamento è ...

Advertising

stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - rtl1025 : È fattaaaaaaa!!!!!! ?????????????????? L'Italia sconfigge la Spagna ed è in finale di #EURO2020 #ItaliaSpagna #ITAESP - meb : L’#Italia va in finale! Una partita sofferta ma retta da un ottimo gioco di squadra, senza perdere lucidità ai rigo… - MariaErrichiel5 : RT @Samy85_twt: L Italia c'è?????? Grazie ragazzi ???????????? Ora voliamo in finale?? #EURO2020 - tqgrazioli : RT @Agenzia_Ansa: #Euro2020 #ItaliaSpagna Questa la sequenza dei rigori: Locatelli (parato), Dani Olmo (alto), Belotti (gol), Gerard Moreno… -