IREN, al via nuovo tour virtuale alla scoperta del termovalorizzatore di Torino (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Da oggi è possibile visitare il termovalorizzatore di Torino da qualunque luogo e con qualunque dispositivo connesso alla rete, senza dover accedere di persona all’impianto grazie al nuovo virtual tour disponibile sul sito di TRM. Si tratta – spiega IREN in una nota – di una vera e propria video experience dell’impianto: una visita virtuale immersiva, concepita come un filmato durante il quale lo spettatore può vedere a 360 gradi l’ambiente circostante. Una voce guida descrive il processo di termovalorizzazione e favorisce così la comprensione di quanto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Da oggi è possibile visitare ildida qualunque luogo e con qualunque dispositivo connessorete, senza dover accedere di persona all’impianto grazie alvirtualdisponibile sul sito di TRM. Si tratta – spiegain una nota – di una vera e propria video experience dell’impianto: una visitaimmersiva, concepita come un filmato durante il quale lo spettatore può vedere a 360 gradi l’ambiente circostante. Una voce guida descrive il processo di termovalorizzazione e favorisce così la comprensione di quanto ...

Advertising

parmawelcomeoff : RT @gruppoiren: #Parma Al via #GreenWeek, festival della #greeneconomy: con visite guidate, workshop e talk. Tra 'Le Fabbriche della #Sost… - UTILITALIA : RT @gruppoiren: #Parma Al via #GreenWeek, festival della #greeneconomy: con visite guidate, workshop e talk. Tra 'Le Fabbriche della #Sost… - gruppoiren : #Parma Al via #GreenWeek, festival della #greeneconomy: con visite guidate, workshop e talk. Tra 'Le Fabbriche del… - Mirandola59 : RT @maccarimiranda: @lucatelese @marino29b La bolletta del gas IREN tossica non so come faranno i pensionati 200 % di tasse imposte traspor… - Giogio47658624 : RT @maccarimiranda: @lucatelese @marino29b La bolletta del gas IREN tossica non so come faranno i pensionati 200 % di tasse imposte traspor… -