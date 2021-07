Inghilterra-Danimarca | l’arbitro è l’olandese Makkelie | al Var van Boekel

(Di martedì 6 luglio 2021) Roberto Rosetti ha sceltoche dirigerà, la seconda semifinale di Euro 2020. Si tratta di Dannyche, tra le altre partite, ha diretto Italia-Turchia perdendosi un rigore clamoroso per mani di un difensore anatolico. Il fischietto dei Paesi Bassi ha poi arbitrato anche la squadra britannica agli ottavi contro la Germania e viene dunque riproposto con la stessa Nazionale, fatto abbastanza inusuale. Con lui gli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries, il Var è Pol vane il primo assistente al Var è Kevin Blom, tutti connazionali. ...

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONI/ Diretta tv: difesa di ferro per Southgate ITALIA - SPAGNA SU CHI SCOMMETTERE? I pronostici Europei 2020 ci terranno ...PROBABILI FORMAZIONI: IN DIFESA Approfondendo l'analisi delle probabili formazioni di, in difesa dobbiamo parlare della grande solidità della retroguardia inglese e dall'altra ...Roberto Rosetti ha scelto l’arbitro che dirigerà Inghilterra-Danimarca, la seconda semifinale di Euro 2020. Si tratta di Danny Makkelie, l’olandese che, tra le altre partite, ha diretto Italia-Turchia ...Poche ore e l'Italia a Wembley sarà opposta alla Spagna. Domani l'Inghilterra sfiderà la Danimarca. Queste le migliori quattro squadre espresse dalla rassegna europea. Teatro delle final-four il ...