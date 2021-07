Il vaccino Pfizer in Israele continua a proteggere dai ricoveri, nonostante la variante Delta (Di martedì 6 luglio 2021) Per le sue caratteristiche particolari il piccolo stato di Israele è diventata una location importante per quanto riguarda l’osservazione delle misure prese per contenere la pandemia del nuovo Coronavirus, soprattutto per quanto riguarda gli effetti dei vaccini e come rispondono alle varianti Covid. Risalgono a lunedì scorso gli ultimi dati resi pubblici dal Ministero della salute Israeliano riguardo alle conseguenze della vaccinazione con Comirnaty di Pfizer-BioNTech. La variante Delta non cessa di diffondersi, ma il vaccino continua a prevenire le forme gravi di Covid-19 e le ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Per le sue caratteristiche particolari il piccolo stato diè diventata una location importante per quanto riguarda l’osservazione delle misure prese per contenere la pandemia del nuovo Coronavirus, soprattutto per quanto riguarda gli effetti dei vaccini e come rispondono alle varianti Covid. Risalgono a lunedì scorso gli ultimi dati resi pubblici dal Ministero della salute Israeliano riguardo alle conseguenze della vaccinazione con Comirnaty di-BioNTech. Lanon cessa di diffondersi, ma ila prevenire le forme gravi di Covid-19 e le ...

Advertising

ladyonorato : Usa, morto a 13 anni dopo vaccino Pfizer: aperta inchiesta. Non serve che io scriva ciò che penso, lo sapete già. A… - Adnkronos : Contro la #VarianteDelta il vaccino di #Pfizer 'protegge solo al 64%', nuovi dati da Israele. - ladyonorato : Il medico e ricercatore Michel de Lorgeril demolisce il vaccino #Pfizer: “Data la debolezza dei dati scientifici, n… - butwhy5 : RT @OrtigiaP: ISRAELE I contagi da Covid sono in considerevole aumento tra i vaccinati .. il 55% e con doppia dose. E no caro @MatteoBasset… - Marco07267236 : RT @d_essere: destinatari del vaccino Pfizer, quelli che hanno ricevuto due dosi, hanno quantità da cinque a sei volte inferiori di anticor… -