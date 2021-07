"Grazie ragazzi!": Spinazzola esplode di gioia al rigore di Jorginho (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha ringraziato i suoi compagni dopo il rigore di Jorginho contro la Spagna che ha portato l'Italia in finale di Euro 2020. Ecco il video pubblicato dalla moglie su Instagram Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Leonardoha ringraziato i suoi compagni dopo ildicontro la Spagna che ha portato l'Italia in finale di Euro 2020. Ecco il video pubblicato dalla moglie su Instagram

Advertising

GiuseppeRossi22 : Siamo in finale!!!!!!! Mamma mia ragazzi…fantastici!!!!!!!! Grazie!!!! #italia - AvVleuten : Mortirolo-Gavia-Foscagno! Tried to follow @ReinierHonig @larrywarbasse and #teamNL teammate @tom_dumoulin Grazie mi… - SteveBucket7 : Che emozione indescrivibile ragazzi… In una notte magica si realizza il sogno di una vita!! Grazie di cuore a tutt… - Deconnodaniele : Grazie ragazzi, ci rivediamo domenica sempre a #Wembley per la finale di #EURO2020 #Azzurri #ITA #Italia #Italy - pazzodigiuve : @MaxScherzyIT No tu mi fai intendo che siamo in finale solo grazie a sto cazzo di culo. Qualche merito lo diamo a s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie ragazzi "Grazie ragazzi!": Spinazzola esplode di gioia al rigore di Jorginho Leonardo Spinazzola ha ringraziato i suoi compagni dopo il rigore di Jorginho contro la Spagna che ha portato l'Italia in finale di Euro 2020. Ecco il video pubblicato dalla moglie su Instagram

Anche la Misericordia di Porto Santo Stefano piange per la scomparsa di Raffaella Carrà Rimase ammirata per l'opera dei nostri ragazzi. La invitai allora a visitare la sede sul nostro ... per ricambiare la sua amicizia le donammo una bella pianta, la sua preferita, grazie alla complicità ...

L’abbraccio dei tifosi: "Grazie ragazzi" LA NAZIONE Lazio, vaccini ai ragazzi dal 18 luglio: tornano gli Open day Da metà agosto Pfizer è pronta ad aumentare del 30 per cento le dosi destinate al Lazio. Sono circa 50mila fiale in più a settimana. Ma l’azienda è pronta ...

Piano Estate 36 mila euro per laboratori e formazione LORIA Un Piano Estate da 36 mila euro per ragazzi e famiglie: è la cifra messa a disposizione dal Comune per attività ricreative, ludiche e formative per la fascia dai 3 ai 19 anni. «Abbiamo costruito ...

Leonardo Spinazzola ha ringraziato i suoi compagni dopo il rigore di Jorginho contro la Spagna che ha portato l'Italia in finale di Euro 2020. Ecco il video pubblicato dalla moglie su InstagramRimase ammirata per l'opera dei nostri. La invitai allora a visitare la sede sul nostro ... per ricambiare la sua amicizia le donammo una bella pianta, la sua preferita,alla complicità ...Da metà agosto Pfizer è pronta ad aumentare del 30 per cento le dosi destinate al Lazio. Sono circa 50mila fiale in più a settimana. Ma l’azienda è pronta ...LORIA Un Piano Estate da 36 mila euro per ragazzi e famiglie: è la cifra messa a disposizione dal Comune per attività ricreative, ludiche e formative per la fascia dai 3 ai 19 anni. «Abbiamo costruito ...