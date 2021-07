FdI | Ddl Zan? Ipocrisia In alcuni Paesi l' omosessualità è reato

CARLODAVIDE1 : @SimonaMalpezzi La vostra idea d'Europa è cinese. Basta guardare come vi siete comportati contro i cittadini di Mon… - marianomascoli1 : RT @francescagraz1: DdlZan Boschi 'Lega e Fdi votino proposta Scalfarotto'. CapogrupItaliaVivaCamera'LeggeZan la vuole bocciare centrodx e… - 9Roby11 : RT @francescagraz1: DdlZan Boschi 'Lega e Fdi votino proposta Scalfarotto'. CapogrupItaliaVivaCamera'LeggeZan la vuole bocciare centrodx e… - Affaritaliani : Ddl Zan, da FdI mozione contro i Paesi che considerano l’omosessualità reato - francescagraz1 : RT @francescagraz1: DdlZan Boschi 'Lega e Fdi votino proposta Scalfarotto'. CapogrupItaliaVivaCamera'LeggeZan la vuole bocciare centrodx e… -

Ultime Notizie dalla rete : FdI Ddl

Il Sole 24 ORE

In Senato la maggioranza giallorossa vota unita la calendarizzione in Aula delZan per la prossima settimana. Pd e M5s respingono dunque l'offensiva della Lega, che con Iv ... Lega enon la ...Tre i principali articoli contestati da Lega,, parte di Forza Italia e Italia Viva: - articolo 1 :Zan definisce l'identità di genere " identificazione percepita e manifestata di sé in ...La mozione vuole fare luce su quei molti paesi in cui le libertà sessuali sono trattate come reati punibili con il carcere e la pena di morte ...Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del comune di Lucca che conferma la sua ferma opposizione alla proposta di legge ...