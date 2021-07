F1, Toto Wolff: “Non ci arrenderemo in questo Mondiale 2021, daremo tutto fino alla fine” (Di martedì 6 luglio 2021) Il doppio fine-settimana in Austria non ha riservato troppe soddisfazioni alla Mercedes nel Mondiale 2021 di F1. La Stelle a tre punte ha dovuto fare i conti con il doppio successo dell’olandese Max Verstappen che ha portato a 32 i punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton e, nello stesso tempo, la scuderia di Milton Keynes può vantare un margine di 44 lunghezze sui rivali di Brackley. Il Team Principal delle Frecce Nere Toto Wolff, però, non vuol di certo arrendersi e l’ha detto piuttosto chiaramente nell’intervista concessa a Motorsport- Total.com. “Non rinunceremo mai ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Il doppio-settimana in Austria non ha riservato troppe soddisfazioniMercedes neldi F1. La Stelle a tre punte ha dovuto fare i conti con il doppio successo dell’olandese Max Verstappen che ha portato a 32 i punti di vantaggio sul britannico Lewis Hamilton e, nello stesso tempo, la scuderia di Milton Keynes può vantare un margine di 44 lunghezze sui rivali di Brackley. Il Team Principal delle Frecce Nere, però, non vuol di certo arrendersi e l’ha detto piuttosto chiaramente nell’intervista concessa a Motorsport- Total.com. “Non rinunceremo mai ...

