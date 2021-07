Europei 2020, quarti di finale: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 6 luglio 2021) Si parte. Archiviata la fase a gironi di Euro 2020, l’Europeo è in procinto di mostrarsi al mondo con la fase ad eliminazione diretta. Una eliminazione di lusso (Polonia), qualche sorpresa (Svezia) e tanta voglia di stupire da parte delle selezioni in gara. A partire dagli azzurri di Roberto Mancini che dopo aver chiuso a punteggio pieno il girone, vogliono regalarsi i quarti di finale. Ma prima c’è lo scoglio Austria, ancor prima di pensare ai possibili incroci contro Francia e Belgio. Ecco il quadro dei quarti di finale di Euro 2020. tabellone SEMIFINALI OTTAVI DI ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Si parte. Archiviata la fase a gironi di Euro, l’Europeo è in procinto di mostrarsi al mondo con la fase ad eliminazione diretta. Una eliminazione di lusso (Polonia), qualche sorpresa (Svezia) e tanta voglia di stupire da parte delle selezioni in gara. A partire dagli azzurri di Roberto Mancini che dopo aver chiuso a punteggio pieno il girone, vogliono regalarsi idi. Ma prima c’è lo scoglio Austria, ancor prima di pensare ai possibili incroci contro Francia e Belgio. Ecco il quadro deididi EuroSEMIFINALI OTTAVI DI ...

