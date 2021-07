Esclusiva | Simy | l’Udinese insiste Possibili altre due piste

(Di mercoledì 7 luglio 2021)ha deciso di restare in Italia. Non è uno sviluppo definitivo visto che le cose possono sempre cambiare, ma un orientamento preciso. Vi abbiamo parlato dell’idea Udinese, che confermiamo. La Fiorentina sarebbe stata una situazione concreta soprattutto con Gattuso, ora si è raffreddata anche se è un profilo che piace. Aggiungiamoduepretendenti: il Genoa (che, però, ha la priorità Lammers) e soprattutto la Salernitana se dovesse risolvere i noti problemi legati alla prossima Serie A. Foto: Facebook Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

