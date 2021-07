Ddl Zan, Renzi parla come Salvini scarica le colpe su Pd e M5s: “La valutazione su quanto e come rischiare spetta a loro” (Di martedì 6 luglio 2021) “Ora l’importante è votare. Vedremo se i proponenti vorranno andare alla conta in Aula o se vorranno trovare un accordo, ma così com’è la legge Zan rischia di non passare, perché c’è lo scrutinio segreto. Il testo corretto da Scalfarotto sicuramente passerebbe”. Lo ha detto Matteo Renzi, intercettato dai cronisti al termine della presentazione di un libro alla Biblioteca del Senato, a cui era presente, tra gli altri anche il leghista Giancarlo Giorgetti, tornando a scaricare le responsabilità su un eventuale arresto definitivo della legge sull’omotransfobia a Movimento 5 stelle e Pd. Toni analoghi a quelli usati da Matteo Salvini, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Ora l’importante è votare. Vedremo se i proponenti vorranno andare alla conta in Aula o se vorranno trovare un accordo, ma così com’è la legge Zan rischia di non passare, perché c’è lo scrutinio segreto. Il testo corretto da Scalfarotto sicuramente passerebbe”. Lo ha detto Matteo, intercettato dai cronisti al termine della presentazione di un libro alla Biblioteca del Senato, a cui era presente, tra gli altri anche il leghista Giancarlo Giorgetti, tornando are le responsabilità su un eventuale arresto definitivo della legge sull’omotransfobia a Movimento 5 stelle e Pd. Toni analoghi a quelli usati da Matteo, secondo ...

