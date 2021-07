Ddl Zan, niente accordo: si va allo scontro in aula. Salvini: «Se sarà affossata solo colpa di Letta» (Di martedì 6 luglio 2021) La riunione dei capigruppo della maggioranza, al Senato, si è conclusa con un nulla di fatto: dopo essere stata sospesa, nella mattinata del 6 luglio, è ricominciata verso le 15: da quanto si apprende, però, non è bastato il tentativo di conciliazione tra centrosinistra e centrodestra per trovare un accordo sul ddl Zan. Al centro, assurti a ruolo di mediatori, i parlamentari di Italia viva: il partito di Matteo Renzi proponeva di modificare, del disegno di legge del deputato Pd, l’articolo 1, 4 e 7. I timori per un rallentamento dell’iter parlamentare – con il rischio che, entro fine legislatura, la legge potesse non essere approvata – ha portato il Movimento 5 stelle, il ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) La riunione dei capigruppo della maggioranza, al Senato, si è conclusa con un nulla di fatto: dopo essere stata sospesa, nella mattinata del 6 luglio, è ricominciata verso le 15: da quanto si apprende, però, non è bastato il tentativo di conciliazione tra centrosinistra e centrodestra per trovare unsul ddl Zan. Al centro, assurti a ruolo di mediatori, i parlamentari di Italia viva: il partito di Matteo Renzi proponeva di modificare, del disegno di legge del deputato Pd, l’articolo 1, 4 e 7. I timori per un rallentamento dell’iter parlamentare – con il rischio che, entro fine legislatura, la legge potesse non essere approvata – ha portato il Movimento 5 stelle, il ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - MPanarari : Renzi-Ferragnez, un match a colpi di like sul ddl Zan - MatteoDurante12 : RT @Marchesino3: Se pensi che questo sia un insulto, da oggi non puoi più dirlo. #CasaPound contro il ddl zan -