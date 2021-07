Danimarca | Laudrup esalta Maehle | «Non si è ancora stancato | è eccezionale»

(Di martedì 6 luglio 2021) L’ex attaccante dellaBrianhato le qualità che Joakimha messo in mostra in questo Europeo Brian, ex attaccante che si laureò campione d’Europa con lanel 1992, in una intervista al Daily Mail hato le qualità di Joakim; grande protagonista sulla fascia di questo Europeo della Nazionale danese. «è stato. Il suo assist per Dolberg di sabato scorso, di esterno destro, è stato un qualcosa che potrebbe fare Modric. E i suoi livelli di energia ...

Per una di quelle simmetrie o echi casuali, la storia dellaall'Europeo passa per un ... Più difensivista del Maestro, Møller - Nielsen ha tensioni col gruppo: i fratellilasciano e ...Nessuno avrebbe scommesso alcunché su quellaappena ripescata, che peraltro era priva del talento più puro, l'attaccante Michael, ex Lazio e Juve, protagonista della Liga col ...L’ex attaccante della Danimarca Brian Laudrup ha esaltato le qualità che Joakim Maehle ha messo in mostra in questo Europeo Brian Laudrup, ex attaccante che si laureò campione d’Europa con la Danimarc ...Mancini-Vialli e la finale di Coppa dei Campioni persa a Wembley; il lutto di Luis Enrique che cerca nel calcio un senso; il caso Eriksen (e il precedente di Vilfort nel ‘92); il rigore sbagliato nel ...