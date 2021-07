Classi pollaio, Fratoianni (SI): “Interrogazione parlamentare, serve intervento urgente del ministro Bianchi” (Di martedì 6 luglio 2021) “Vogliamo sapere dal ministro Bianchi se sono state adottate le iniziative, nelle forme e con i mezzi più opportuni, affinché i direttori degli uffici scolastici regionali si attivino per giungere alla formazione di Classi con un numero contenuto di alunni, così da evitare la composizione di Classi pollaio per il prossimo anno scolastico. E vogliamo sapere quali ulteriori iniziative abbia assunto il governo al fine di aumentare gli organici degli insegnanti a disposizione in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) “Vogliamo sapere dalse sono state adottate le iniziative, nelle forme e con i mezzi più opportuni, affinché i direttori degli uffici scolastici regionali si attivino per giungere alla formazione dicon un numero contenuto di alunni, così da evitare la composizione diper il prossimo anno scolastico. E vogliamo sapere quali ulteriori iniziative abbia assunto il governo al fine di aumentare gli organici degli insegnanti a disposizione in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico". L'articolo .

