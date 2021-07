Charme e fisico da urlo | l’attrice in costume a 63 anni non ha eguali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Charme fisico

Elle

Se non meglio perché in quanto aSharon non ha eguali.slanciato, leggero e tonico dopo i 60: guida all'uso This content is imported from Instagram. You may be able to find the same ...... Oggi avete unincredibile, gli altri vi guarderanno come ammaliati! Sfruttate questo buon momento ma attenzione a qualche eccessivo peccato di gola. Avete bisogno di una sfogo. ..."Buona estate!". Con questa didascalia, Sharon Stone inaugura la bella stagione regalando ai suoi adoranti fan uno scatto a figura intera, nel quale è possibile ammirarla in bikini giallo, il fisico p ...