Cashback | è confermato | ecco chi ha vinto i 1 500€ 

(Di martedì 6 luglio 2021) Manca solo l’ufficialità ma ormai è certo:chi è riuscito a intascare il premio di 1.500 euro del superSe prima l’app Io era smaniosamente controllata per monitorare le transazioni e la classifica per il super, ora lo è per monitorare gli assestamenti che la stessa sta subendo in questi giorni per poi cristallizzarsi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Nello stesso tempo però hache iltornerà a gennaio 2022 per il primo semestre del nuovo anno, che con molta probabilità sarà anche l'ultimo. Novità anche per i pagamenti del ...... Draghi cancella il bonus! Addio a tutti i premi! ). Il 30 giugno, come molti nostri ... che è quello relativo alla tipologia di credito di imposta , che è statonel caso in cui ...Secondo il Governo italiano la misura favorirebbe le famiglie con un reddito alto, aggravando le disparità economiche e comporterebbe costi troppo alti per le casse dello Stato. Ma è davvero così? Seb ...Rimborso Cashback: potrebbe continuare anche nei prossimi mesi (ma non sarà il Governo ad occuparsene). Scopri qui tutti i dettagli e le news sul rimborso.