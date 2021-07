Calciomercato Milan | sprint Giroud

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - carlolaudisa : Il #Milan chiude la maratona #Tonali. Al #Brescia altri 7 milioni più #Olzer e 3 milioni di bonus. Il giocatore si… - Maldi___ : RT @DiMarzio: #Milan, domani la firma di #Tonali - YBah96 : RT @DiMarzio: #Milan, domani la firma di #Tonali -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MILANO - Adesso ilha fretta di chiudere, in un modo o nell'altro, la questione Olivier Giroud . L'attaccante del Chelsea resta sempre l'obiettivo numero uno di Maldini e Massara , tanto che i rossoneri vorrebbero ...Commenta per primo Zlatan Ibrahimovic sarà a Milanello domani, con un giorno di anticipo rispetto all'inizio del raduno. Secondo quanto rivelato da Milannews.it, l'attaccante svedese proseguirà il suo ...Cristian Brocchi ha parlato di Manuel Locatelli, allenato ai tempi del Milan Intervistato da Tuttosport, Cristian Brocchi ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo ora della Juventus che fece eso ...James Rodriguez continua a essere accostato al Milan. Si tratta - come sottolinea Tuttosport - di un’operazione fattibile per il costo del cartellino, ma proibitiva per l’ingaggio.