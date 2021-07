Boris Johnson è tornato il populista di inizio pandemia? (Di martedì 6 luglio 2021) L’Inghilterra si appresta a uscire definitivamente dalla pandemia. Dopo che il premier Boris Johnson lo scorso anno aveva sminuito la tragicità del virus, pagandone in prima persona le conseguenze, con l’arrivo del 2021 il territorio d’oltremanica è diventato il modello a cui tutta Europa ha guardato con ammirazione: vaccinazioni di massa, il traguardo dell’immunità di gregge a un tiro di schioppo, decessi e ricoveri in ripida discesa e una parvenza di normalità con le prime riaperture che sono arrivate quando in Italia ancora si cercava di vaccinare gli ultraottantenni, i primi della lista. Ora Johnson ha annunciato che ... Leggi su wired (Di martedì 6 luglio 2021) L’Inghilterra si appresta a uscire definitivamente dalla. Dopo che il premierlo scorso anno aveva sminuito la tragicità del virus, pagandone in prima persona le conseguenze, con l’arrivo del 2021 il territorio d’oltremanica è diventato il modello a cui tutta Europa ha guardato con ammirazione: vaccinazioni di massa, il traguardo dell’immunità di gregge a un tiro di schioppo, decessi e ricoveri in ripida discesa e una parvenza di normalità con le prime riaperture che sono arrivate quando in Italia ancora si cercava di vaccinare gli ultraottantenni, i primi della lista. Oraha annunciato che ...

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - sole24ore : Boris #Johnson: «Nel Regno Unito liberi tutti dal 19 luglio». Basta obbligo di #mascherine, stop al distanziamento… - Corriere : Perché Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta e i contagi in aumento) - SmorfiaDigitale : Covid UK, perch Boris Johnson ha deciso di aprire nonostante la variante Delta e... - infoitinterno : Covid UK, perché Boris Johnson ha deciso di aprire tutto (nonostante la variante Delta ei contagi in aumento) -