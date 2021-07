Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset si rifugia negli affetti

(Di martedì 6 luglio 2021) Un ritorno alle origini quello di, che ha deciso di tornare nel paese della sua famiglia in Pugliagli ultimi avvenimenti.ben 25 anni ha lasciatoe la notizia ha sconvolto non poco i fan e gli amici di quella che è, a tutti gli effetti, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ad annunciarlo era stata la stessacon un lungo messaggio sui social, confermando una notizia che era già trapelata nelle settimane precedenti. “Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta – aveva scritto -. ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - atweempoperso : Alessia Marcuzzi: 'Lascio Mediaset con grandissima sofferenza'. La stessa che suscitava quando ci lavorava. - infoitcultura : Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset torna alle radici: foto e video nel paese della mamma - infoitcultura : Alessia Marcuzzi. Dopo l’addio a Mediaset un grande ritorno: il pubblico sogna - modamadeinitaly : Idee per la Festa della Mamma? dal blog di Alessia Marcuzzi -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Temptation Island 2021 è iniziata e le dinamiche del gioco si stanno facendo via via sempre più ingarbugliate. Se Filippo Bisciglia è al timone di Temptation Island,sarebbe dovuta essere a quello di Temptation Island vip ma le cose sono andare diversamente e, inaspettatamente ha lasciato Mediaset, anche se con tanto dolore come .... La conduttrice ha abbandonato spontaneamente le rete televisive Mediaset. Si vocifera che possa passare alla concorrenza con uno show incredibile Non è ancora passata una settimana ...Un nuovo programma dedicato al mistero approderà su Italia 1: Mistery Land condotto dall'inedita coppia formata da Aurora Ramazzotti e Alvin.Si tratta del luogo di proveniente della mamma Antonietta Donatelli e fa parte del club 'I borghi più belli d'Italia'. La prima vacanza dopo l'annuncio del divorzio dal Biscione, non a caso, è nel pae ...