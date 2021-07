Wimbledon 2021 | tutti gli italiani in campo oggi 5 luglio | orari | ordine di gioco | programma | tv

(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo la consueta pausa domenicaleè pronto a ripartire dagli ottavi di finale. Sarà una giornata storica per l’Italia del tennis con due azzurri impegnati negli ottavi di uno Slam, è la prima volta che capita nell’era Open. Nello specifico si tratta di Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il tennista romano andrà a caccia dei quarti contro il bielorusso Ilya Ivashka. L’azzurro è apparso in ottima condizione psicofisica nella prima settimana die tornerà inpotendo contare anche sui favori del pronostico. Tra i due c’è un solo precedente a Portoroz, in Slovenia, nel 2017, con la vittoria di Berrettini. Sarà proprio ...

Sono i gemelli del tennis. Amici dentro e fuori dal campo. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego faranno sognare l'Italia del tennis nel "Manic Monday", il lunedì degli ottavi di, dove scendono in campo tutti i giocatori rimasti nel torneo. Allenamento insieme ? Si vogliono bene, si stimano, fanno il tifo l'uno per l'altro e si sono anche allenati insieme nell'ultima ...Lorenzo Sonego si è allenato con l'amico Matteo Berrettini nella Middle Sunday a. Saranno impegnati entrambi negli ottavi di finale, un evento che ai Championships non si ... 4 luglioTENNISSognare non costa nulla. Oggi sull'erba di Wimbledon Liudmila Samsonova, per gli amici Luda, la ragazzina cresciuta in Liguria, ma che vive e si allena da ottobre al Tennis Club Nascosa ...Innanzitutto occorre sfatare una leggenda: non è vero che sia impossibile assistere al torneo di tennis di Wimbledon. E’ difficile, ma non impossibile. Certo, tutto il mondo vorrebbe passare attravers ...