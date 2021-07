Spinazzola: “Iniziato il countdown, ci vediamo presto” (Di lunedì 5 luglio 2021) Operazione riuscita per Leonardo Spinazzola. Attraverso il suo profilo Instagram, il giocatore della Nazionale italiana e della Roma, ha scritto un messaggio per rassicurare tutti i suoi tifosi: “Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Spinazzola (@spina leo) FOTO: Instagram Spinazzola L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021) Operazione riuscita per Leonardo. Attraverso il suo profilo Instagram, il giocatore della Nazionale italiana e della Roma, ha scritto un messaggio per rassicurare tutti i suoi tifosi: “Intervento riuscito perfettamente..Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi!ilci!”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@spina leo) FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

