Sardegna, la spiaggia rosa esiste davvero: dove si trova questo ‘miracolo’ della natura (Di lunedì 5 luglio 2021) La Sardegna è un vero e proprio paradiso in terra e non c’è una spiaggia che sia meno bella e suggestiva di un’altra, tuttavia il posto più caratteristico è certamente l’Isola di Budelli per via della sabbia di color rosa. Il luogo incantato e magico fa parte dell’Arcipelago della Maddalena e si raggiunge solo via mare partendo dalle località della vicina Costa Smeralda. spiaggia rosa di Budelli, ecco come avviene la magia Qualcuno potrebbe ricordare di aver visto la spiaggia rosa di Budelli nel film del 1964 di ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 luglio 2021) Laè un vero e proprio paradiso in terra e non c’è unache sia meno bella e suggestiva di un’altra, tuttavia il posto più caratteristico è certamente l’Isola di Budelli per viasabbia di color. Il luogo incantato e magico fa parte dell’ArcipelagoMaddalena e si raggiunge solo via mare partendo dalle localitàvicina Costa Smeralda.di Budelli, ecco come avviene la magia Qualcuno potrebbe ricordare di aver visto ladi Budelli nel film del 1964 di ...

