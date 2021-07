Raffaella Carrà | l' omaggio stasera in TV | su Rai1 ritorna Carramba! Che sorpresa

(Di lunedì 5 luglio 2021)in TV diversi gli omaggi previsti per: suancheChecon la prima puntata, andata in onda nel 1995. Il mondo dello spettacolo rendenel giorno della sua morte. Tanti i ricordi che,in TV, faranno compagnia al pubblico, andando letteralmente a sconvolgere alcuni palinsesti. L'della RAIsuil primo saluto alla grande...

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - vogue_italia : Raffaella Carrà ?? - dbendicenti : RT @Raiofficialnews: 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cosa s… - pass_garagista : RT @DavidPuente: Vorrei dire una cosa a coloro che associano la morte di Raffaella Carrà al vaccino anti Covid19: tranquilli, per la vostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Mi è capitato di lavorare in televisione consolo una volta , per un evento di una notte. In Francia, a Cannes, per la presentazione dei palinsesti Rai.e Fabio Fazio i prestigiosi conduttori di una serata che ..."E' un grande, grande dolore. Si fa fatica a credere chenon ci sia più. Sempre sorridente, amatissima dal pubblico, un talento che faceva di lei una grande artista: ballerina, cantante, attrice, conduttrice televisiva, autrice. In assoluto, ...