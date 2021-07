Raffaella Carrà è morta | “Il mito di sempre è rinato in cielo” | il messaggio di Lorella Cuccarini

Leggi su sologossip

(Di lunedì 5 luglio 2021) Appena appresa la notizia che, tutti i suoi colleghi si sono riversati sui social per l’ultimo saluto. Una notizia davvero sconvolgente. E che mai avremmo voluto darvi:. All’età di 78 anni, la regina della televisione italiana è. A darne il triste annuncio, come raccontato anche in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.