Quantum Capital, il fondo tedesco che in Italia fa fallire quasi tutto quello che tocca. E che poi licenza con una e-mail (Di lunedì 5 luglio 2021) Un'e-mail nel week end e 152 persone perdono il posto di lavoro. All'improvviso, senza avvisaglie che facessero temere il peggio. Il fondo tedesco Quantum Capital Partners che, dal 2018, controlla lo storico gruppo di cerchioni per auto di Ceriano Laghetto (Monza) Gianetti Ruote, non si è fatto scrupoli. Tasto invio e parola fine ad una storia industriale che durava da 114 anni. La comunicazione ai lavoratori è arrivata nel week-end, a 72 ore dalla decisione del governo di porre fine al blocco dei licenziamenti. "In giro c'è voglia di assumere e non di licenziare", aveva affermato il leader di Assolombarda ...

