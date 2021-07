Mattarella vede Macron, ora una nuova Ue. Chi non rispetta i valori lasci (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - L'Europa deve avere il coraggio di cambiare, ma chi vi ha aderito deve rispettarne i valori. Sergio Mattarella incontra all'Eliseo il presidente francese Emmanuel Macron, rinsalda l'asse tra Italia e Francia su cui si basa lo slancio per una nuova Unione europea e sprona a un cambio di passo. Durante la pandemia Commissione, Parlamento e Consiglio a Bruxelles hanno dimostrato un coraggio che però su altri fronti è mancato, a cominciare dalla politica migratoria inadeguata alla sfida, un vero e proprio vulnus per la coscienza europea. Accolto con i massimi onori, definito “un amico per cui provo ... Leggi su agi (Di lunedì 5 luglio 2021) AGI - L'Europa deve avere il coraggio di cambiare, ma chi vi ha aderito deverne i. Sergioincontra all'Eliseo il presidente francese Emmanuel, rinsalda l'asse tra Italia e Francia su cui si basa lo slancio per unaUnione europea e sprona a un cambio di passo. Durante la pandemia Commissione, Parlamento e Consiglio a Bruxelles hanno dimostrato un coraggio che però su altri fronti è mancato, a cominciare dalla politica migratoria inadeguata alla sfida, un vero e proprio vulnus per la coscienza europea. Accolto con i massimi onori, definito “un amico per cui provo ...

