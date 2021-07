Mancini: «La finale mi intriga. Spagna più avanti dell’Italia» (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Spagna Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Spagna. Le sue dichiarazioni. ITALIA Spagna – «La Spagna nel suo DNA ha il gioco palla a terra con tanti tocchi. Loro sono più avanti di noi, ma si affrontano due squadre che giocano bene. Sarà una partita divertente, vedremo come andrà. La finale mi intriga, spero che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Roberto, commissario tecnico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro laRoberto, commissario tecnico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la. Le sue dichiarazioni. ITALIA– «Lanel suo DNA ha il gioco palla a terra con tanti tocchi. Loro sono piùdi noi, ma si affrontano due squadre che giocano bene. Sarà una partita divertente, vedremo come andrà. Lami, spero che ...

Advertising

CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Mancini: 'Non è una finale anticipata. La Spagna siamo noi? Siamo l'Italia. Emerson e Spinazzola diversi ma...' #ItaliaSpagn… - Andrea76426913 : RT @cmdotcom: #Mancini: 'Non è una finale anticipata. La Spagna siamo noi? Siamo l'Italia. Emerson e Spinazzola diversi ma...' #ItaliaSpagn… - cmdotcom : #Mancini: 'Non è una finale anticipata. La Spagna siamo noi? Siamo l'Italia. Emerson e Spinazzola diversi ma...'… - cjmimun : Euro 2020, Mancini: Mi intriga l'idea di andare in finale - justlifeonmars : @iomeebeatrice esattamente mancini guardaci negli occhi metti manuelito così andiamo in finale per favore -