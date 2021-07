L’addio di Laura Pausini a Raffaella Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ una notizia che ha colto davvero tutti di sorpresa quella arrivata due ore fa. E’ la notizia della morte di Raffaella Carrà una delle artiste italiane più famose e amate al mondo. Ci lascia oggi, in questo giorno di luglio, nel silenzio ma per lei, sono migliaia i messaggi arrivati da tutto il mondo. Tra i saluti anche quello di Laura Pausini, che non poteva non ricordare Raffaella Carrà. Tre immagini nere su instagram in segno di lutto, poi tre nuove foto con una sola scritta: “Ciao Regina Raffaella“, perchè la Carrà lo è stata davvero una regina. Di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ una notizia che ha colto davvero tutti di sorpresa quella arrivata due ore fa. E’ la notizia della morte diuna delle artiste italiane più famose e amate al mondo. Ci lascia oggi, in questo giorno di luglio, nel silenzio ma per lei, sono migliaia i messaggi arrivati da tutto il mondo. Tra i saluti anche quello di, che non poteva non ricordare. Tre immagini nere su instagram in segno di lutto, poi tre nuove foto con una sola scritta: “Ciao Regina“, perchè lalo è stata davvero una regina. Di ...

