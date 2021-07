Kate Middleton in isolamento: contatto con un positivo al Covid (Di lunedì 5 luglio 2021) Kate Middleton è finita in isolamento e rispetterà la quarantena perché è venuta a contatto con una persona successivamente risultata positiva al Covid. A renderlo... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021)è finita ine rispetterà la quarantena perché è venuta acon una persona successivamente risultata positiva al. A renderlo...

Advertising

paoloangeloRF : Kate Middleton in isolamento dopo un contatto con un positivo al Covid- - _DAGOSPIA_ : KATE MIDDLETON È IN AUTO-ISOLAMENTO! – LA DUCHESSA È ENTRATA IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA...… - lucio22673283 : Kate Middleton in isolamento per 2 settimane: costretta a disertare messa alla cattedrale di St. Paul via - CdT_Online : La Duchessa di Cambridge è entrata in contatto con una persona in seguito risultata positiva al coronavirus - zazoomblog : Kate Middleton in isolamento: è entrata a stretto contatto con un positivo - #Middleton #isolamento: #entrata… -