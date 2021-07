Il fratello di Higuain: “Via da Napoli per colpa di De Laurentiis” (Di lunedì 5 luglio 2021) Nicolas Higuain parla dell’addio di Gonzalo al Napoli. Il giocatore ha sempre contestato l’operato di Aurelio De Laurentiis e lo fece capire anche nell’esultando di un gol segnato con la maglia della Juventus, in cui rivolto al patron della SSCN disse: “E’ tua la colpa”. Ora anche il fratello dell’attaccante argentino ritorna ad attaccare De Laurentiis. Secondo Nicolas Higuain c’era stata una parola data con la società azzurra e “per me è più importante la parola data che una carta firmata”. Secondo il fratello e agente di Gonzalo Higuain ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 luglio 2021) Nicolasparla dell’addio di Gonzalo al. Il giocatore ha sempre contestato l’operato di Aurelio Dee lo fece capire anche nell’esultando di un gol segnato con la maglia della Juventus, in cui rivolto al patron della SSCN disse: “E’ tua la”. Ora anche ildell’attaccante argentino ritorna ad attaccare De. Secondo Nicolasc’era stata una parola data con la società azzurra e “per me è più importante la parola data che una carta firmata”. Secondo ile agente di Gonzalo...

