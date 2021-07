Il COVID torna ad uccidere in Irpinia, un decesso al Moscati di Avellino (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri pomeriggio, nella terapia intensiva del COVID Hospital, una paziente di 72 anni di Santa Paolina (Av), ricoverata dal 6 giugno e in terapia intensiva dal 12. Nelle aree COVID dell’Azienda Moscati risultano ricoverati 10 pazienti: 6 in terapia intensiva e 4 nell’Unità operativa di Malattie Infettive. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta ieri pomeriggio, nella terapia intensiva delHospital, una paziente di 72 anni di Santa Paolina (Av), ricoverata dal 6 giugno e in terapia intensiva dal 12. Nelle areedell’Aziendarisultano ricoverati 10 pazienti: 6 in terapia intensiva e 4 nell’Unità operativa di Malattie Infettive. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

