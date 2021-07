Harry è fuori: la Famiglia Reale non si fida di lui. Meghan Markle aveva programmato tutto (Di lunedì 5 luglio 2021) Harry è fuori dai giochi e non per sua scelta, ma semplicemente perché la Famiglia Reale non si fida più di lui. E il suo ritorno a Londra per la statua di Diana non è servito a cambiare le cose, nonostante ci siano stati degli evidenti segni di distensione tra lui e William. Secondo una fonte vicina a Palazzo la fiducia nei confronti di Harry è diminuita agli occhi della Famiglia Reale. Per altro il suo comportamento durante la cerimonia di inaugurazione della scultura dedicata a Lady Diana non ha aiutato. Il Principe infatti non si è sforzato ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 luglio 2021)dai giochi e non per sua scelta, ma semplicemente perché lanon sipiù di lui. E il suo ritorno a Londra per la statua di Diana non è servito a cambiare le cose, nonostante ci siano stati degli evidenti segni di distensione tra lui e William. Secondo una fonte vicina a Palazzo la fiducia nei confronti diè diminuita agli occhi della. Per altro il suo comportamento durante la cerimonia di inaugurazione della scultura dedicata a Lady Diana non ha aiutato. Il Principe infatti non si è sforzato ...

