(Di lunedì 5 luglio 2021) ''Quello lì ha rovinato mia figlia e alla fine me l'ha anche ammazzata. Speriamo che Dio gli faccia fare la stessa fine''. Non c'è perdono né rassegnazione nella parole di Raimonda Delogu, la mamma di ...

Advertising

AnsaSardegna : Femminicidio Alghero: la madre,me l'ha rovinata e poi uccisa. Genitori in Assise, né perdono né rassegnazione #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Alghero

Agenzia ANSA

"Nostra figlia era una persona allegra e da quando era tornata in Sardegna, dopo 22 anni trascorsi a Genova, era felice, diceva che adstava bene e che lì avrebbe voluto trascorrere tutta la ...... martedì 30 marzo, parleremo dell'allarme che cresce in Sardegna per il coronavirus, con sempre più comuni in lockdown La replica del sindaco Nanni Campus a Gianfranco Ganauad, ...''Quello lì ha rovinato mia figlia e alla fine me l'ha anche ammazzata. Speriamo che Dio gli faccia fare la stessa fine''. (ANSA) ...