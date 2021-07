DVB: nuovi codec per le trasmissioni TV del futuro con risoluzione fino all’8KHDblog.it (Di lunedì 5 luglio 2021) I codec candidati a sostituire HEVC sono AV1, AVS3 e VVC.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021) Icandidati a sostituire HEVC sono AV1, AVS3 e VVC.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PlanetR7_ : DVB: nuovi codec per le trasmissioni TV del futuro con risoluzione fino all'8K - divorex82 : RT @HDblog: DVB: nuovi codec per le trasmissioni TV del futuro con risoluzione fino all'8K - HDblog : DVB: nuovi codec per le trasmissioni TV del futuro con risoluzione fino all'8K - Aless_Digitale : #News #Satellite (Hotbird 13° Est): Novità per la frequenza DVB-S2 11526. I nuovi parametri corretti sono i seguent… - jrbasket2015 : @Guccinter Ho letto…sinceramente sono più interessato al discorso nuovo decoder timbox e il 4K -