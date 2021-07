Discoteche chiuse e rave party tollerati: nel Pisano in 5mila da tutta Europa. Meloni: «Assurdo» (video) (Di lunedì 5 luglio 2021) È iniziato sabato e dovrebbe andare avanti fino a mercoledì il rave party illegale di Santa Maria a Monte, nel Pisano, al quale si stima stiano partecipando circa 5mila persone, molte provenienti dall’estero. Il maxi evento, nonostante abbia comportato una ingente mobilitazione di forze dell’ordine, va avanti e desta allarme non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche da quello sanitario. L’adunata, inoltre, riaccende i riflettori sul paradosso delle Discoteche chiuse, già emerso a fine giugno in occasione del rave di Maleo, nel ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) È iniziato sabato e dovrebbe andare avanti fino a mercoledì ilillegale di Santa Maria a Monte, nel, al quale si stima stiano partecipando circapersone, molte provenienti dall’estero. Il maxi evento, nonostante abbia comportato una ingente mobilitazione di forze dell’ordine, va avanti e desta allarme non solo dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma anche da quello sanitario. L’adunata, inoltre, riaccende i riflettori sul paradosso delle, già emerso a fine giugno in occasione deldi Maleo, nel ...

