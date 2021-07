Davide Lippi: «Hakimi farà grandi cose anche a Parigi» – VIDEO (Di lunedì 5 luglio 2021) ? Davide Lippi, agente ed intermediario di mercato, ha parlato all’uscita della sede dell’Inter. Le sue parole Davide Lippi, agente ed intermediario di mercato, ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter. Le sue parole. «Abbiamo parlato di tante cose. Carboni? Di tante cose. Sono qui per gli ultimi dettagli su Hakimi. Mi sono occupato anche di Nandez, ma oggi non c’entra nulla. E non posso dire nulla su Nandez perché non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo? Non è ancora fatta con la Juve. Spinazzola? Tornerà più forte di prima e non è una frase fatta. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) ?, agente ed intermediario di mercato, ha parlato all’uscita della sede dell’Inter. Le sue parole, agente ed intermediario di mercato, ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter. Le sue parole. «Abbiamo parlato di tante. Carboni? Di tante. Sono qui per gli ultimi dettagli su. Mi sono occupatodi Nandez, ma oggi non c’entra nulla. E non posso dire nulla su Nandez perché non lo rappresento. Chiellini e il rinnovo? Non è ancora fatta con la Juve. Spinazzola? Tornerà più forte di prima e non è una frase fatta. ...

