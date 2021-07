Covid e scuola, preoccupa il rientro in classe a settembre (Di lunedì 5 luglio 2021) Si accende il dibattito intorno al ritorno a scuola a settembre. Dopo che il Cts ha chiarito che si tornerà in classe con la mascherina e rispettando il distanziamento, oggi Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione, parla di “una tendenza all’attendismo che di certo non giova al mondo della scuola”. Mentre per Agostino Miozzo, ex capo del Comitato tecnico-scientifico “sarà un altro anno da vivere in emergenza”. “Se non si interviene in questi mesi estivi le problematiche saranno le stesse dell’anno scorso. Noi al momento nella fascia 12-19 abbiamo l’82,6% non vaccinato. La ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Si accende il dibattito intorno al ritorno a. Dopo che il Cts ha chiarito che si tornerà incon la mascherina e rispettando il distanziamento, oggi Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione, parla di “una tendenza all’attendismo che di certo non giova al mondo della”. Mentre per Agostino Miozzo, ex capo del Comitato tecnico-scientifico “sarà un altro anno da vivere in emergenza”. “Se non si interviene in questi mesi estivi le problematiche saranno le stesse dell’anno scorso. Noi al momento nella fascia 12-19 abbiamo l’82,6% non vaccinato. La ...

Advertising

Adnkronos : #Covid e #scuola, preoccupa il rientro in #classe a settembre. - fattoquotidiano : Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’ini… - infoitinterno : Covid Emilia-Romagna, niente dad per gli studenti vaccinati: scontro comitati scuola e Regione - TecnicaScuola : Covid scuola, Miozzo: “Un altro anno d’emergenza. A settembre pochi studenti vaccinati” -- - Gengiskan73 : 'In futuro potremo trattare il Covid come il morbillo' -