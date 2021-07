Coldiretti | al Colosseo botticelle fiorite per rilanciare florovivaismo

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma –domani alper lanciare un messaggio di ripartenza del settore florovivaistico, che è stato tra i più colpiti dalla crisi determinata dalla pandemia. L’invito diLazio è quello di scegliere piante e fiori Made in Italy. Un appuntamento che si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale di domani “Ripartiamo con un fiore”, promossa da, in collaborazione con AFFI, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti Covid. Domani gondole e, piazze e porti, fontane e statue, ...

RomaDailyNews

Ad Avezzano, in Provincia dell'Aquila, per l'iniziativa di Coldiretti, verrà realizzata una composizione in piazza Risorgimento. L'idea è della fiorista Michela Torti. Coldiretti e AFFI insieme per la manifestazione della ripartenza: l'Italia rifiorisce su gondole e botticelle, ad Avezzano un labirinto di oltre 600 fiori.