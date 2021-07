CNPR | Sisto FI | servono procedure e trasparenza nella gestione dei fondi europei

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – “Se vogliamo contrastare efficacemente i tentativi delle organizzazioni criminali di infiltrarsi nei rapporti con la pubblica amministrazione, occorre stipulare un patto tra politica, magistratura, imprese e professioni per istituire un grande presidio di legalità. Dal ’91 a oggi, mai tanti enti locali sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. E le attenzioni criminali inevitabilmente si rivolgeranno aiche l’Europa ci ha assegnato e che saranno investiti nel PNRR”. È quanto affermato dal Sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo, nel corso del forum “Covid e crisi d’azienda, come proteggere imprenditori e professionisti ...