Clara muore a 35 anni dopo il parto La tragedia dopo la nascita del piccolo Mattia

Advertising

positanonews : La 35enne Clara Pinto muore nell’ospedale di Nola dopo il parto. Aperta un’inchiesta sulle cause del decesso tra le… - zazoomblog : Clara muore dopo il parto in ospedale lultimo messaggio alla cugina: Sono distrutta. Aperta uninchiesta - #Clara… - anteprima24 : ** #Poggiomarino, Clara muore poco dopo il #Parto: l'ultimo messaggio alla #Cugina ** - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: Ragazza muore dopo il parto a Napoli. L'ultimo messaggio di Clara Pinto alla cugina: «Sono distrutta». Aperta un'inchie… - ilmessaggeroit : Ragazza muore dopo il parto a Napoli. L'ultimo messaggio di Clara Pinto alla cugina: «Sono distrutta». Aperta un'in… -

Ultime Notizie dalla rete : Clara muore

BRASILE Dottoressa incinta al quinto mesea 36 anni di Covid: i...Pinto, il dolore e il silenzio Il parto sembrava esser filato liscio, al punto che i parenti e gli amici avevano ...Bella e solare. È morta dopo avere partorito il suo bimbo. Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte diPinto, 35 anni, di Poggiomarino, morta sabato scorso, nell'ospedale di Nola, alcune ore dopo avere dato alla luce il suo primo figlio. Lo rende noto Il Mattino. I carabinieri hanno sequestrato ...Sarà l'autopsia a fare luce sulle cause della morte di Clara Pinto, 35 anni, di Poggiomarino (in provincia di Napoli), morta sabato scorso, nell'ospedale di Nola (Napoli), alcune ore dopo avere dato a ...POGGIOMARINO – “Sono distrutta”. In questo messaggio inviato via whatsapp alla cugina c’è la sofferenza di Clara Pinto, 35 anni di Poggiomarino, morta sabato sera per arresto cardiaco nell’ospedale di ...