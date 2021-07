Chiara Ferragni | che sfuriata a Fedez! Non ne combina una giusta | “Mi hai tagliato!”

Advertising

fedelealtrash : RT @SupportRossi46: invidio la pazienza che hanno Chiara Ferragni e Fedez nel sopportare h24 le stronzate che vengono dette su di loro da p… - snowmoonval : RT @siria97_: Quindi Chiara Ferragni avrebbe detto a Trash Italiano di levare il video di #ImenJane perché Francesca Mapelli è una delle su… - romvantic : RT @SupportRossi46: invidio la pazienza che hanno Chiara Ferragni e Fedez nel sopportare h24 le stronzate che vengono dette su di loro da p… - rompiballss : @shoshanna462731 @walter_porcino O hai 8 anni o soffri di schizofrenia per pensare di diventare chiara Ferragni o m… - Alessia39239025 : RT @GiuliaBolognesi: Ma ancora non avete capito che Chiara Ferragni sui social è un' azienda che deve fatturare e nient'altro? Parla di fem… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

e Fedez approfittano sempre dei fine settimana per concedersi un po' di riposo dagli impegni. Lei, in qualità di Global Ambassador, la scorsa settimana è stata la madrina dell'evento ...... ha raccontato a mychalom.it , spiegando di aver poi conosciuto Riccardo Pozzoli, di The Blonde Salad , avviando una collaborazione con lui e... Poi è arrivata l'opportunità in Vice ,...Poltrone Versace da 3.000 euro e una gigantesca scritta “Amore” campeggiano sulla terrazza dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez ...Khaby Lame: oggi la notizia che il ragazzo ha scalzato la ballerina e cantante Addison Rae, diventando la seconda persona più seguita sulla piattaforma ...